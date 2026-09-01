Informations pratiques

Saint-Pierre-les-Étieux

Randonnée Saint-Pierre-les-Etieux

Saint-Pierre-les-Étieux Cher

Tarif : 2 – 2 – 4 EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

4 parcours proposés durant cette journée randonnée organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Pierre-les-Etieux

Départ de la salle polyvalente entre 7h30 et 9h pour trois parcours: familial 4 km (2€/personne), 8 km (3€/ personne), 14 et 21 km (4€ / personne). Ravitaillement sur les parcours, verre de l’amitié et galette au pommes de terre offerte à l’arrivée. N’oubliez pas votre gobelet. 1€ sera reversé à la Compagnie La Quincaillerie (Clown truck). 2 .

Saint-Pierre-les-Étieux 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 87 87 27 13

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English :

Four trails are offered during this hiking day organized by the Saint-Pierre-les-Etieux Festival Committee

L’événement Randonnée Saint-Pierre-les-Etieux Saint-Pierre-les-Étieux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE