Randonnée Saint Rieul Trumilly
Randonnée Saint Rieul Trumilly dimanche 7 juin 2026.
Randonnée Saint Rieul
Place de l’Église Trumilly Oise
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Club Léo Lagrange de Trumilly Rocquemont et des environs organise sa 11ème édition de la Randonnée Saint Rieul
⤴️ Circuits fléchés de 7, 9, 11, 16 et 20 km
️ Dimanche 7 juin
✍️ Inscriptions 7h30 à 10h30
Salle communale, place de l’église à Trumilly
Participation: 5€ Tarif réduit pour les licenciés FFRandonnée 4€
Gratuit pour les 18 ans
Renseignements contact.cll-trumilly@orange.fr
Ravitaillement venir avec son propre gobelet
Place de l’Église Trumilly 60800 Oise Hauts-de-France contact.cll-trumilly@orange.fr
English :
The Club Léo Lagrange de Trumilly Rocquemont et des environs is organizing its 11th edition of the Randonnée Saint Rieul ?
?? Signposted circuits of 7, 9, 11, 16 and 20 km
?? Sunday June 7th
?? Registration: 7.30am to 10.30am
? Salle communale, place de l’église, Trumilly
? Participation: 5? Reduced rate for FFRandonnée members: 4?
Free for children under 18
? Information: contact.cll-trumilly@orange.fr
Refreshments: bring your own cup
L’événement Randonnée Saint Rieul Trumilly a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois