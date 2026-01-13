Randonnée Saint Rieul

Le Club Léo Lagrange de Trumilly Rocquemont et des environs organise sa 11ème édition de la Randonnée Saint Rieul

⤴️ Circuits fléchés de 7, 9, 11, 16 et 20 km

️ Dimanche 7 juin

✍️ Inscriptions 7h30 à 10h30

Salle communale, place de l’église à Trumilly

Participation: 5€ Tarif réduit pour les licenciés FFRandonnée 4€

Gratuit pour les 18 ans

Renseignements contact.cll-trumilly@orange.fr

Ravitaillement venir avec son propre gobelet

Place de l’Église Trumilly 60800 Oise Hauts-de-France contact.cll-trumilly@orange.fr

English :

The Club Léo Lagrange de Trumilly Rocquemont et des environs is organizing its 11th edition of the Randonnée Saint Rieul ?

?? Signposted circuits of 7, 9, 11, 16 and 20 km

?? Sunday June 7th

?? Registration: 7.30am to 10.30am

? Salle communale, place de l’église, Trumilly

? Participation: 5? Reduced rate for FFRandonnée members: 4?

Free for children under 18

? Information: contact.cll-trumilly@orange.fr

Refreshments: bring your own cup

L’événement Randonnée Saint Rieul Trumilly a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois