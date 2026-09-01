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Randonnée santé Mairie de Montayral Montayral

lundi 14 septembre 2026 · Mairie de Montayral · Montayral

Randonnée santé Mairie de Montayral Montayral

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Mairie de Montayral
Adresse
88 Avenue de Fumel
Ville
47500 Montayral
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Montayral

Randonnée santé

Mairie de Montayral 88 Avenue de Fumel Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 08:30:00
fin : 2026-09-14

Date(s) :
2026-09-14

Randonnée santé à Mauroux de 7.3 km et 61 de dénivelé.
En cas d’incertitude climatique, contacter l’animateur.
Randonnée santé à Mauroux de 7.3 km et 61 de dénivelé.
En cas d’incertitude climatique, contacter l’animateur.   .

Mairie de Montayral 88 Avenue de Fumel Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 19 93 87 

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English : Randonnée santé

7.3 km health walk in Mauroux with 61 elevation gain.
If the weather is uncertain, contact the organizer.

L’événement Randonnée santé Montayral a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée du Lot et Garonne

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