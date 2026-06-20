Informations pratiques

Couy

Randonnée Semi-nocturne

Couy Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’AEP de Couy vous invite à une agréable randonnée semi-nocturne au cœur de la campagne berrichonne. Deux parcours balisés de 7 km et 11 km au départ de la salle des fêtes sont proposés pour profiter de la fraîcheur de la soirée et découvrir les paysages environnants dans une ambiance conviviale.

Des ravitaillements sont prévus sur les parcours et le traditionnel verre de l’amitié sera offert à l’arrivée.

Pensez à apporter votre gobelet, ainsi qu’un vêtement réfléchissant et une lampe pour votre sécurité.

Inscriptions à partir de 18h, départs libres jusqu’à 19h. Chiens acceptés tenus en laisse. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Renseignements 06 32 75 47 81 3 .

Couy 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 75 47 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Couy AEP invites you to a pleasant semi-nighttime hike in the heart of the Berry countryside. Two marked trails—7 km and 11 km—starting from the community hall are available so you can enjoy the cool evening air and explore the surrounding countryside in a friendly atmosphere.

L’événement Randonnée Semi-nocturne Couy a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Loire en Berry