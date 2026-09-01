Randonnée semi-nocturne dinatoire Lachaise
samedi 12 septembre 2026 · Lachaise
Informations pratiques
Lachaise
Randonnée semi-nocturne dinatoire
Lachaise Charente
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 19:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Le Comité des Fêtes de Lachaise organise une randonnée semi-nocturne avec étape dinatoire. Départ de 18h à 19h30
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Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 70 83
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English : Randonnée semi-nocturne dinatoire
The Lachaise Festival Committee is organizing a semi-nighttime hike with a dinner stop. Departure between 6:00 p.m. and 7:30 p.m.
L’événement Randonnée semi-nocturne dinatoire Lachaise a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Sud Charente