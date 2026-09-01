UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lachaise

Randonnée semi-nocturne dinatoire Lachaise

samedi 12 septembre 2026 · Lachaise

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
16300 Lachaise
Département
Charente
Tarif
14 14 14

Lachaise

Randonnée semi-nocturne dinatoire

Lachaise Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 19:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Le Comité des Fêtes de Lachaise organise une randonnée semi-nocturne avec étape dinatoire. Départ de 18h à 19h30
  .

Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 70 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée semi-nocturne dinatoire

The Lachaise Festival Committee is organizing a semi-nighttime hike with a dinner stop. Departure between 6:00 p.m. and 7:30 p.m.

L’événement Randonnée semi-nocturne dinatoire Lachaise a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Sud Charente

À voir aussi à Lachaise (Charente)