Randonnée Semi-Nocturne et Gourmande La Chapelle-aux-Naux
Randonnée Semi-Nocturne et Gourmande La Chapelle-aux-Naux samedi 23 mai 2026.
La Chapelle-aux-Naux
Randonnée Semi-Nocturne et Gourmande
La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Randonnée Semi-Nocturne et Gourmande.
Le beau temps est de retour, venez partager ce moment entre amis, découvrir de jolis paysages.
Randonnée Semi-Nocturne et Gourmande.
Le beau temps est de retour, venez partager ce moment entre amis, découvrir de jolis paysages. .
La Chapelle-aux-Naux 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire chapychapo37130@gmail.com
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English :
Semi-Nocturnal and Gourmet Hiking.
The fine weather is back, so come and share a moment with friends and discover the beautiful countryside.
L’événement Randonnée Semi-Nocturne et Gourmande La Chapelle-aux-Naux a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme