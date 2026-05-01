La Chapelle-aux-Naux

Randonnée Semi-Nocturne et Gourmande

La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Randonnée Semi-Nocturne et Gourmande.

Le beau temps est de retour, venez partager ce moment entre amis, découvrir de jolis paysages.

Randonnée Semi-Nocturne et Gourmande.

Le beau temps est de retour, venez partager ce moment entre amis, découvrir de jolis paysages. .

La Chapelle-aux-Naux 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire chapychapo37130@gmail.com

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English :

Semi-Nocturnal and Gourmet Hiking.

The fine weather is back, so come and share a moment with friends and discover the beautiful countryside.

L’événement Randonnée Semi-Nocturne et Gourmande La Chapelle-aux-Naux a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme