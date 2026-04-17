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RANDONNEE SEMI-NOCTURNE Treize-Vents

RANDONNEE SEMI-NOCTURNE Treize-Vents samedi 6 juin 2026.

Adresse : Parking de la salle Omnisports

Ville : 85590 Treize-Vents

Département : Vendée

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Treize-Vents

RANDONNEE SEMI-NOCTURNE

Parking de la salle Omnisports Treize-Vents Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

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Parking de la salle Omnisports Treize-Vents 85590 Vendée Pays de la Loire   rando.13vents@gmail.com

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English :

L’événement RANDONNEE SEMI-NOCTURNE Treize-Vents a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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