Randonnée séniors du lundi Ribérac
Randonnée séniors du lundi Ribérac lundi 20 avril 2026.
Randonnée séniors du lundi
965 Place André Pradeau Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-27
Rando séniors du lundi dans une commune différente chaque semaine rejoignez Fred et Sophie pour découvrir gratuitement le Périgord Ribéracois !
Sur inscription au 07 89 52 58 46
Rando séniors du lundi dans une commune différente chaque semaine rejoignez Fred et Sophie pour découvrir gratuitement le Périgord Ribéracois !
Sur inscription au 07 89 52 58 46 .
965 Place André Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 52 58 46
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English : Randonnée séniors du lundi
Monday senior hikes in a different commune each week: join Fred and Sophie to discover the Périgord Ribéracois region for free!
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L’événement Randonnée séniors du lundi Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne
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