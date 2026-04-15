Ribérac

Randonnée séniors du lundi

965 Place André Pradeau Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 09:00:00

fin : 2026-05-11 12:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Rando séniors du lundi dans une commune différente chaque semaine rejoignez Fred et Sophie pour découvrir gratuitement le Périgord Ribéracois !

Sur inscription au 07 89 52 58 46

Rando séniors du lundi dans une commune différente chaque semaine rejoignez Fred et Sophie pour découvrir gratuitement le Périgord Ribéracois !

Sur inscription au 07 89 52 58 46 .

965 Place André Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 52 58 46

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English : Randonnée séniors du lundi

Monday senior hikes in a different commune each week: join Fred and Sophie to discover the Périgord Ribéracois region for free!

To book, call 07 89 52 58 46

L’événement Randonnée séniors du lundi Ribérac a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne