Randonnée Si Houdain m’était contée, rue Jacques Prévert 62150 Houdain, Houdain

Informations pratiques

Randonnée Si Houdain m’était contée Samedi 19 septembre, 09h00 rue Jacques Prévert 62150 Houdain Pas-de-Calais

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Randonnée Contée de 7km au départ de la rue Prévert.

Au fil de la balade, la commune vous propose de découvrir le patrimoine et l’histoire de la ville de Houdain, du Moyen-Âge à l’épopée minière. Vous marcherez également sur les traces de Florimond Roger, dit Hervé, créateur de l’opérette.

rue Jacques Prévert 62150 Houdain rue Jacques Prévert 62150 Houdain Houdain 62150 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Randonnée Contée de 7km au départ de la rue Prévert.

©commune de Houdain