Randonnée solidaire en faveur du Téléthon Terrain de foot Crain
Randonnée solidaire en faveur du Téléthon Terrain de foot Crain dimanche 28 juin 2026.
Crain
Randonnée solidaire en faveur du Téléthon
Terrain de foot Terrain de foot de Crain Crain Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 13:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Randonnée solidaire en faveur du Téléthon organisée par Coulanges en fête Parcours 10 km Ouverte à tous ! Croissant et pot de l’amitié offerts Participation libre & don pour le Téléthon Tous unis pour la bonne cause ! .
Terrain de foot Terrain de foot de Crain Crain 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 86 73 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée solidaire en faveur du Téléthon
L’événement Randonnée solidaire en faveur du Téléthon Crain a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Clamecy Haut Nivernais