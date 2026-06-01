Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée solidaire en faveur du Téléthon Terrain de foot Crain

Randonnée solidaire en faveur du Téléthon Terrain de foot Crain

Randonnée solidaire en faveur du Téléthon Terrain de foot Crain dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Terrain de foot

Adresse : Terrain de foot de Crain

Ville : 89480 Crain

Département : Yonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Crain

Randonnée solidaire en faveur du Téléthon

Terrain de foot Terrain de foot de Crain Crain Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 13:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Randonnée solidaire en faveur du Téléthon organisée par Coulanges en fête Parcours 10 km Ouverte à tous ! Croissant et pot de l’amitié offerts Participation libre & don pour le Téléthon Tous unis pour la bonne cause !   .

Terrain de foot Terrain de foot de Crain Crain 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 86 73 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée solidaire en faveur du Téléthon

L’événement Randonnée solidaire en faveur du Téléthon Crain a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Crain (Yonne)