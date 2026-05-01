Randonnée solidaire Les Cars
Randonnée solidaire Les Cars samedi 16 mai 2026.
Les Cars
Randonnée solidaire
Les Ribières Les Cars Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Randonnée solidaire organisée par l’association l’Odyssée de Maël.
Maël est un petit garçon de 8 ans, atteint du syndrôme d’Angelman.
4 ou 6km, RDV à 9h30 pour un départ à 10h, inscription à lodysseedemael@gmail.com ou 06.77.52.14.81 .
Les Ribières Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 52 14 81 lodysseedemael@gmail.com
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English : Randonnée solidaire
L’événement Randonnée solidaire Les Cars a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus