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Randonnée solidaire Les Cars

Randonnée solidaire Les Cars

Randonnée solidaire Les Cars samedi 16 mai 2026.

Adresse : Les Ribières

Ville : 87230 Les Cars

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Les Cars

Randonnée solidaire

Les Ribières Les Cars Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Randonnée solidaire organisée par l’association l’Odyssée de Maël.
Maël est un petit garçon de 8 ans, atteint du syndrôme d’Angelman.
4 ou 6km, RDV à 9h30 pour un départ à 10h, inscription à lodysseedemael@gmail.com ou 06.77.52.14.81   .

Les Ribières Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 52 14 81  lodysseedemael@gmail.com

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English : Randonnée solidaire

L’événement Randonnée solidaire Les Cars a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

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