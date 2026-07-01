Randonnée sous la lune Chapelle de Locmaria Plabennec
mercredi 29 juillet 2026 · Chapelle de Locmaria · Plabennec
Informations pratiques
Plabennec
Randonnée sous la lune
Chapelle de Locmaria 90 Route de Locmaria Plabennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Vivez une expérience insolite en participant à une randonnée nocturne à la lumière de la lune !
Au départ de la chapelle de Locmaria, laissez-vous guider sur un parcours d’environ 5 km au cœur de la nuit. Cette balade sera ponctuée d’une animation théâtrale proposée par la troupe Vie Ta Mine, pour une immersion originale entre patrimoine, nature et spectacle.
À l’issue de la randonnée, un moment convivial sera partagé entre les participants. .
Chapelle de Locmaria 90 Route de Locmaria Plabennec 29860 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Randonnée sous la lune Plabennec a été mis à jour le 2026-07-14 par OT PAYS DES ABERS
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