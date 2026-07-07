Pardon de Locmaria Chapelle de Locmaria Plabennec

Informations pratiques

Plabennec

Pardon de Locmaria

Chapelle de Locmaria 90 Route de Locmaria Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:30:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Fête de la chapelle de Locmaria messe à 10h30 suivi du kig ha farz (sur réservation uniquement avant le 23 août) servi sous chapiteaux, possibilité de parts à emporter et de jambon-frites.

Tout au long de l’après-midi fest deiz, tournois de palets et de quilles, jeux bretons, visites du verger conservatoire .

Chapelle de Locmaria 90 Route de Locmaria Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 66 34 03 54

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English :

L’événement Pardon de Locmaria Plabennec a été mis à jour le 2026-07-07 par OT PAYS DES ABERS