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AGENDA · Plabennec

Pardon de Locmaria Chapelle de Locmaria Plabennec

dimanche 30 août 2026 · Chapelle de Locmaria · Plabennec

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Chapelle de Locmaria
Adresse
90 Route de Locmaria
Ville
29860 Plabennec
Département
Finistère
Tarif

Plabennec

Pardon de Locmaria

Chapelle de Locmaria 90 Route de Locmaria Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:30:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Fête de la chapelle de Locmaria messe à 10h30 suivi du kig ha farz (sur réservation uniquement avant le 23 août) servi sous chapiteaux, possibilité de parts à emporter et de jambon-frites.
Tout au long de l’après-midi fest deiz, tournois de palets et de quilles, jeux bretons, visites du verger conservatoire   .

Chapelle de Locmaria 90 Route de Locmaria Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 66 34 03 54 

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English :

L’événement Pardon de Locmaria Plabennec a été mis à jour le 2026-07-07 par OT PAYS DES ABERS

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