#Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire# Visite d’une conserverie artisanale AGDE AGDE Plabennec
lundi 19 octobre 2026 · AGDE · Plabennec
Informations pratiques
Plabennec
#Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire# Visite d’une conserverie artisanale AGDE
AGDE 1 Rue André-Marie Ampère Plabennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-22 2026-10-29
Le chantier d’insertion de l’AGDE (Association de Gestion et de Développement de l’Emploi) , implanté sur Plabennec depuis 2014, porte sur une activité agroalimentaire, unique en Bretagne, qui permet chaque année à environ 35 personnes de remettre le pied à l’étrier sur une activité de conserverie. Ils sont accompagnés dans leur projet professionnelle et leur recherche d’emploi, l’objectif étant de quitter l’association avec un emploi durable. Dans notre atelier, nous fabriquons des bocaux sucrés et salés pâtés, rillettes, confitures, plats cuisinés… Cette visite est l’occasion de découvrir les coulisses de la conserverie et de comprendre le lien entre la fabrication et l’insertion sociale et professionnelle des salariés. Elle se terminera par une dégustation de nos produits, accompagnée d’un thé, d’un café ou d’un jus de pomme, durant laquelle nous répondrons à toutes vos questions, aussi bien sur l’insertion professionnelle que sur les activités du chantier. Vous aurez également la possibilité d’acheter nos produits à la fin de la visite, si vous le souhaitez. Réservation obligatoire. Les recettes issues de la billetterie seront reversées à la Fondation du patrimoine. .
AGDE 1 Rue André-Marie Ampère Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
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L’événement #Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire# Visite d’une conserverie artisanale AGDE Plabennec a été mis à jour le 2026-08-05 par OT PAYS DES ABERS
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