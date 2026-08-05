Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire# Visite guidée découverte de l’ESAT les Genêts d’Or ESAT Les Genêts d’Or Plabennec

Informations pratiques

Plabennec

#Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire# Visite guidée découverte de l’ESAT les Genêts d’Or

ESAT Les Genêts d’Or 36 Route du Cosquer Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 16:00:00

fin : 2026-10-22 18:00:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-22 2026-10-27 2026-10-29

Venez découvrir les différents métiers exercés au sein de l’Établissement et Service d’Accompagnement par le Travail l’entretien des espaces verts, l’horticulture, l’imprimerie, l’activité de brasserie, le conditionnement, les prestations de services collectives ou individuelles en entreprise. Chaque activité vous sera expliquée par un (des) travailleur(s) ESAT qui vous feront part de leurs savoir-faire et de l’organisation mise en place.

L’ESAT de Plabennec est un établissement du secteur médico-social permettant à des personnes en situation de handicap (déficience intellectuelle ou déficience du psychisme), étant dans l’impossibilité temporaire ou permanente de travailler en milieu ordinaire, d’exercer une activité professionnelle dans des conditions de travail aménagées. Les ouvriers accompagnés bénéficient ainsi, en fonction de leurs besoins, d’un suivi médico-social et éducatif. L’ESAT bénéficie d’un agrément pour l’accueil de 85 personnes (Équivalent Temps Plein). L’objectif de l’établissement est d’accompagner les ouvriers vers une insertion professionnelle adaptée à leurs capacités et attentes et leur permettre de se positionner comme de véritables acteurs économiques et sociaux, en les aidant à produire un travail de qualité et reconnu de tous. Réservation obligatoire. .

ESAT Les Genêts d’Or 36 Route du Cosquer Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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L’événement #Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire# Visite guidée découverte de l’ESAT les Genêts d’Or Plabennec a été mis à jour le 2026-08-05 par OT PAYS DES ABERS