Visite guidée du site féodal de Lesquelen Site de Lesquelen Plabennec

Informations pratiques

Plabennec

Visite guidée du site féodal de Lesquelen

Site de Lesquelen Lieu-dit Lesquélen Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-23 15:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23

Caché dans un écrin de verdure, Lesquelen offre une parenthèse hors du temps. Entre patrimoine, histoire, et légendes, ce site méconnu du Pays des Abers invite à la découverte et à la curiosité.

Prenez le temps d’explorer les vestiges, d’observer les détails du site, et de profiter de ce silence que seul le chant des oiseaux vient trahir.

Occupé dès l’époque Gallo-Romaine, le saint Gallois Ténénan y aurait fondé un ermitage au Vie siècle. Le site se développe ensuite entre le Xᵉ et XIIIᵉ siècle autour d’une impressionnante motte féodale surmontée d’une tour seigneuriale. Au fil du temps, les seigneurs délaissent progressivement leu donjon sommital pour les bâtiments de l’enceinte basse, avant que le site ne tombe peu à peu en ruine.

Classé au titre des Monuments historiques depuis 1978, Lesquelen est un témoignage exceptionnel de l’architecture féodale bretonne. Votre guide vous attend au VIe siècle ! .

Site de Lesquelen Lieu-dit Lesquélen Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 04 05 43

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English :

L’événement Visite guidée du site féodal de Lesquelen Plabennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT PAYS DES ABERS