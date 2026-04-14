Randonnée sur la Promenade Horizontale des Eaux Bonnes l’histoire de la forêt pyrénéenne et des arbres de l’Impératrice Casino Eaux-Bonnes
Randonnée sur la Promenade Horizontale des Eaux Bonnes l’histoire de la forêt pyrénéenne et des arbres de l’Impératrice Casino Eaux-Bonnes vendredi 7 août 2026.
Eaux-Bonnes
Randonnée sur la Promenade Horizontale des Eaux Bonnes l’histoire de la forêt pyrénéenne et des arbres de l’Impératrice
Casino Avenue Castellane Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Conférence tenue par Jean Touyarou, ingénieur forestier.
Par un cheminement le long de la Promenade Horizontale, nous découvrirons les richesses de la forêt pyrénéenne ; nous reviendrons sur son histoire mouvementée depuis son arrivée il y a 15 000 ans, dès la fonte des glaciers. Nous apprendrons à lire le paysage qui nous entoure, à reconnaître les arbres qui composent cette forêt de montagne et aborderons la faune et la flore aux espèces emblématiques dont certaines sont menacées.
Ce sera aussi l’occasion de revenir sur l’histoire de la station, intimement liée à celle de l’Impératrice Eugénie, et sur celle de cette promenade avec ses arbres remarquables et son romantisme du 19ème Siècle.
Randonnée de 2km (AR) sur terrain plat. Durée 2 heures. Se munir de chaussures de marche et (le cas échéant) de vêtements chauds. .
Casino Avenue Castellane Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 08 82 71 anim@eauxbonnes.fr
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English : Randonnée sur la Promenade Horizontale des Eaux Bonnes l’histoire de la forêt pyrénéenne et des arbres de l’Impératrice
L’événement Randonnée sur la Promenade Horizontale des Eaux Bonnes l’histoire de la forêt pyrénéenne et des arbres de l’Impératrice Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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