Randonnée sur l’Aigoual : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », L’Espérou, L’Espérou

Informations pratiques

Randonnée sur l’Aigoual : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » Dimanche 20 septembre, 09h00 L’Espérou Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie vous propose une journée de découverte du patrimoine de l’Aigoual, accompagnée par Martine Pialot, accompagnatrice en montagne.

La matinée débutera par une randonnée d’environ 6 km au départ de la Luzette, sans difficulté particulière, offrant de beaux points de vue sur la vallée de Val-d’Aigoual. Le parcours empruntera l’ancienne « voie Royale », autrefois suivie par les voyageurs entre Mandagout et l’arrière-pays, ainsi que les drailles menant vers les crêtes de l’Aigoual. Un arrêt à la Luzette permettra de découvrir les ruines de l’ancienne auberge qui accueillait autrefois les voyageurs.

Le déjeuner, tiré du sac, aura lieu au bord du lac de Camprieu.

L’après-midi, une seconde randonnée d’environ 6 km suivra le Bonheur jusqu’à Bonahuc, avant un retour au lac à travers la forêt. Ce parcours est également sans difficulté particulière.

Départ à 9h depuis le parking de la Maison du Carrefour, à l’Espérou.

Gratuit, sur inscription au 06 04 50 70 70.

L’Espérou 30750 L’Espérou L’Espérou 30750 Gard Occitanie 06 04 50 70 70 https://valdaigoual.fr/agenda/

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Mairie vous propose une découverte du patrimoine de l’Aigoual avec Martine PIALOT accompagnatrice en montagne.

© Mairie de Val-d’Aigoual