Randonnée sur les bords du Bez Maison Garbay Luglon

Informations pratiques

Luglon

Randonnée sur les bords du Bez

Maison Garbay 1 place de la Grande Lande 40630 Luglon Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 08:30:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Rendez vous à 8h30 sur la place de Luglon pour partir en coivoiturage aux abords du Bez pour une randonnée sans difficulté

Rendez vous à 8h30 sur la place de Luglon pour partir en coivoiturage aux abords du Bez pour une randonnée sans difficulté .

Maison Garbay 1 place de la Grande Lande 40630 Luglon Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 maisongarbay40@gmail.com

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English : Randonnée sur les bords du Bez

Meet at 8:30 a.m. at Place de Luglon to carpool to the outskirts of Bez for an easy hike.

L’événement Randonnée sur les bords du Bez Luglon a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cœur Haute Lande