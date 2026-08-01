Randonnée sur les bords du Bez Maison Garbay Luglon
vendredi 28 août 2026 · Maison Garbay · Luglon
Informations pratiques
Luglon
Randonnée sur les bords du Bez
Maison Garbay 1 place de la Grande Lande 40630 Luglon Luglon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 08:30:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Rendez vous à 8h30 sur la place de Luglon pour partir en coivoiturage aux abords du Bez pour une randonnée sans difficulté
Rendez vous à 8h30 sur la place de Luglon pour partir en coivoiturage aux abords du Bez pour une randonnée sans difficulté .
Maison Garbay 1 place de la Grande Lande 40630 Luglon Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 maisongarbay40@gmail.com
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English : Randonnée sur les bords du Bez
Meet at 8:30 a.m. at Place de Luglon to carpool to the outskirts of Bez for an easy hike.
L’événement Randonnée sur les bords du Bez Luglon a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cœur Haute Lande
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