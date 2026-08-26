Randonnée sur les crêtes du Sancy Pied du Sancy Mont-Dore

Informations pratiques

Mont-Dore

Randonnée sur les crêtes du Sancy

Pied du Sancy Parking de la station du Mont-Dore Mont-Dore Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 15:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Partez pour une grande traversée des crêtes du Sancy et découvrez l’un des plus beaux panoramas du Massif central.

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Pied du Sancy Parking de la station du Mont-Dore Mont-Dore 63240 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out on a long hike across the Sancy ridges and discover one of the most beautiful panoramic views in the Massif Central.

L’événement Randonnée sur les crêtes du Sancy Mont-Dore a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme