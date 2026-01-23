Randonnée sur les pas de Dom Pérignon avec repas rue basse Moiremont

Randonnée sur les pas de Dom Pérignon avec repas

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

2026-06-14

Partez pour une randonnée de 12 km au cœur de paysages pittoresques, riches d’histoire et de nature !

Suivez les sentiers qui vous mèneront jusqu’aux étangs, vestiges de l’ancienne abbaye de Moiremont, où les moines recherchaient autrefois calme et recueillement au sein de la majestueuse forêt d’Argonne.

Profitez d’un moment de détente avec un repas convivial pris en pleine nature, avant de reprendre la marche vers le village.

Terminez cette journée, par la découverte du patrimoine local visitez l’église et sa crypte, ainsi que le lavoir, témoins du passé et de la vie rurale d’autrefois. Une expérience entre nature, histoire et sérénité, à partager sans modération !

Rdv sur la place à côté du lavoir. .

Moiremont 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

