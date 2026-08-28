Informations pratiques

Valcivières

Randonnée sur les pas du colporteur des jasseries

Col des Supeyres Valcivières Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

13 ans et plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:00:00

fin : 2026-10-30 17:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Partez sur les traces des colporteurs qui parcouraient autrefois les montagnes du Forez pour relier villages, fermes d’altitude et jasseries.

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Col des Supeyres Valcivières 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Follow in the footsteps of the peddlers who once traveled through the Forez mountains, connecting villages, high-altitude farms, and jasseries.

L’événement Randonnée sur les pas du colporteur des jasseries Valcivières a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme