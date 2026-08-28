Randonnée sur les pas du colporteur des jasseries Valcivières
vendredi 30 octobre 2026 · Valcivières
Informations pratiques
Valcivières
Randonnée sur les pas du colporteur des jasseries
Col des Supeyres Valcivières Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
13 ans et plus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-10-30 17:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Partez sur les traces des colporteurs qui parcouraient autrefois les montagnes du Forez pour relier villages, fermes d’altitude et jasseries.
.
Col des Supeyres Valcivières 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Follow in the footsteps of the peddlers who once traveled through the Forez mountains, connecting villages, high-altitude farms, and jasseries.
L’événement Randonnée sur les pas du colporteur des jasseries Valcivières a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme