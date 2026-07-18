Randonnée Sur les traces des libérateurs autour de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay
samedi 1 août 2026 · Saint-Germain-sur-Ay
Informations pratiques
Saint-Germain-sur-Ay
Randonnée Sur les traces des libérateurs autour de Saint-Germain-sur-Ay
Saint-Germain-sur-Ay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Randonnée accompagnée d’un historien sur les traces des libérateurs dans le havre de Saint-Germain-sur-Ay. Balade d’environ 5 km d’une durée de 3 h. À partir de 10 ans (enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte). Attention terrain glissant et traversées de rivières. Lieu de RDV indiqué à la réservation. Nombre de places limité. Réservation en ligne obligatoire. .
Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
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English : Randonnée Sur les traces des libérateurs autour de Saint-Germain-sur-Ay
L’événement Randonnée Sur les traces des libérateurs autour de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche
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