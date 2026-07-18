Informations pratiques

Saint-Germain-sur-Ay

Randonnée Sur les traces des libérateurs autour de Saint-Germain-sur-Ay

Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Randonnée accompagnée d’un historien sur les traces des libérateurs dans le havre de Saint-Germain-sur-Ay. Balade d’environ 5 km d’une durée de 3 h. À partir de 10 ans (enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte). Attention terrain glissant et traversées de rivières. Lieu de RDV indiqué à la réservation. Nombre de places limité. Réservation en ligne obligatoire. .

Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

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English : Randonnée Sur les traces des libérateurs autour de Saint-Germain-sur-Ay

L’événement Randonnée Sur les traces des libérateurs autour de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche