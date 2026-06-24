Randonnée Sylvothérapie Le Plessis-Brion
Randonnée Sylvothérapie Le Plessis-Brion vendredi 10 juillet 2026.
Le Plessis-Brion
Randonnée Sylvothérapie
Le Plessis-Brion Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Reconnexion avec la nature en soirée aux étangs du Plessis-Brion
Reconnectez-vous avec la nature au-travers de divers ateliers sortie nocturne autour des étangs du Plessis-Brion dès 8 ans sur inscription dès le 29 juin patrimoine@cc2v.fr et 03 44 96 31 00 .
Le Plessis-Brion 60150 Oise Hauts-de-France +33 034496310 patrimoine@cc2v.fr
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English :
Reconnecting with Nature in the Evening at the Plessis-Brion Ponds
L’événement Randonnée Sylvothérapie Le Plessis-Brion a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois