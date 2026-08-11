AGENDA · Thugny-Trugny
Randonnée Thugny-Trugny Thugny-Trugny
dimanche 4 octobre 2026 · Thugny-Trugny
Informations pratiques
Thugny-Trugny
Randonnée Thugny-Trugny
Mairie Thugny-Trugny Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Départs entre 8h30 et 11hDans le cadre d’Octobre Rose
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Mairie Thugny-Trugny 08300 Ardennes Grand Est +33 6 80 50 01 25
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English :
Departures between 8:30 a.m. and 11:00 a.m. as part of Pink October
L’événement Randonnée Thugny-Trugny Thugny-Trugny a été mis à jour le 2026-08-11 par Ardennes Tourisme