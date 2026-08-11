Informations pratiques

Thugny-Trugny

Randonnée Thugny-Trugny

Mairie Thugny-Trugny Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Départs entre 8h30 et 11hDans le cadre d’Octobre Rose

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Mairie Thugny-Trugny 08300 Ardennes Grand Est +33 6 80 50 01 25

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English :

Departures between 8:30 a.m. and 11:00 a.m. as part of Pink October

L’événement Randonnée Thugny-Trugny Thugny-Trugny a été mis à jour le 2026-08-11 par Ardennes Tourisme