Informations pratiques

Château-la-Vallière

Randonnée Touristique par des naturalistes

Château-la-Vallière Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:15:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Cette randonnée autour du lac du Val Joyeux à Château-la-Vallière, vous fera découvrir la biodiversité locale, ainsi que l’Histoire de la commune.

Voyagez dans l’Histoire et la nature avec des naturalistes et l’équipe de l’Office de Tourisme.

Cette randonnée autour du lac du Val Joyeux à Château-la-Vallière, vous fera découvrir la biodiversité locale, ainsi que l’Histoire de la commune.

Voyagez dans l’Histoire et la nature avec des naturalistes et l’équipe de l’Office de Tourisme. .

Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 58 22 info@tourainenature.com

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English :

This hike around Lake Val Joyeux in Château-la-Vallière will introduce you to the local biodiversity as well as the history of the town.

Take a journey through history and nature with naturalists and the team from the Tourist Office.

L’événement Randonnée Touristique par des naturalistes Château-la-Vallière a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE