Randonnée urbaine guidée : 50 ans de réhabilitation du patrimoine industriel à Château-Renault, place gaston bardet, Château-Renault

Informations pratiques

Randonnée urbaine guidée : 50 ans de réhabilitation du patrimoine industriel à Château-Renault Samedi 17 octobre, 10h00 place gaston bardet Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Partez à la découverte de la mutation de la ville et de l’aménagement du territoire de l’ancienne Cité du cuir, suite à la fermeture progressive des tanneries, entre destruction, réutilisation ou réhabilitation d’un patrimoine identitaire. Une sélection de sites industriels réhabilités vous sera présentée afin de comprendre les enjeux patrimoniaux et urbanistiques de la ville de demain.

RDV place Gaston Bardet (place de la Tannerie), rue de la République

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Partez à la découverte de la mutation de la ville et de l’aménagement du territoire de l’ancienne Cité du cuir, suite à la fermeture progressive des tanneries, entre destruction, réutilisation ou Une…

Ancienne tannerie à Château-Renault © PAH LT