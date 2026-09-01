Randonnée Vélo Féminine Rue Pierre et Marie Curie Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Randonnée Vélo Féminine

Rue Pierre et Marie Curie Départ Rue Pierre et Marie Curie Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une matinée vélo entre femmes, conviviale et accessible à toutes ! Deux parcours au choix (40 ou 60 km), VAE acceptés. Débutantes ou confirmées, venez partager sport et bonne humeur. Casque obligatoire.

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Rue Pierre et Marie Curie Départ Rue Pierre et Marie Curie Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes feminines03@outlook.fr

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English :

A fun, friendly women’s bike ride in the morning—open to everyone! Choose from two routes (40 or 60 km); e-bikes are welcome. Whether you’re a beginner or an experienced rider, come join us for some exercise and good times. Helmets are required.

L’événement Randonnée Vélo Féminine Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule