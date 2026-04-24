Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Forum des Associations de Saint Pourçain

Collège Lycée Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez rencontrer l’Association du Golf de Saint-Pourçain au Forum des Associations ! Découvrez les nombreux bienfaits du golf anti-stress, souplesse, équilibre… et bien plus encore.

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Collège Lycée Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 37 04 27 golfdesaintpourcain@gmail.com

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English :

Come meet the Saint-Pour%E7ain Golf Association at the Associations Fair! Discover the many benefits of golf: stress relief, flexibility, balance… and much more.

L’événement Forum des Associations de Saint Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule