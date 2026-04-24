Forum des Associations de Saint Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Forum des Associations de Saint Pourçain
Collège Lycée Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez rencontrer l’Association du Golf de Saint-Pourçain au Forum des Associations ! Découvrez les nombreux bienfaits du golf anti-stress, souplesse, équilibre… et bien plus encore.
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Collège Lycée Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 37 04 27 golfdesaintpourcain@gmail.com
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English :
Come meet the Saint-Pour%E7ain Golf Association at the Associations Fair! Discover the many benefits of golf: stress relief, flexibility, balance… and much more.
L’événement Forum des Associations de Saint Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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