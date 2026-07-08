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AGENDA · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Brocante SCSP Saint-Pourçain/Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule

dimanche 2 août 2026 · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Parking de la Moutte
Ville
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Département
Allier
Tarif

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Brocante SCSP Saint-Pourçain/Sioule

Parking de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Venez chiner à la grande brocante de Saint-Pourçain ! Réservez votre emplacement, restauration et buvette sur place, tombola à gagner. Vente alimentaire et professionnels non admis.
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Parking de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 77 85 26 

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English :

Come browse the big flea market in Saint-Pourçain! Reserve your spot—food and refreshments available on site, plus a raffle with prizes. No food vendors or professional sellers allowed.

L’événement Brocante SCSP Saint-Pourçain/Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule

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