Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Brocante SCSP Saint-Pourçain/Sioule

Parking de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Venez chiner à la grande brocante de Saint-Pourçain ! Réservez votre emplacement, restauration et buvette sur place, tombola à gagner. Vente alimentaire et professionnels non admis.

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Parking de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 77 85 26

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English :

Come browse the big flea market in Saint-Pourçain! Reserve your spot—food and refreshments available on site, plus a raffle with prizes. No food vendors or professional sellers allowed.

L’événement Brocante SCSP Saint-Pourçain/Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule