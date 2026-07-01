Excursion Bourbonnais secret RDV à l’Office de Tourisme Val de Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule

dimanche 19 juillet 2026 · RDV à l'Office de Tourisme Val de Sioule · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Excursion Bourbonnais secret

RDV à l’Office de Tourisme Val de Sioule 29 rue Marcellin-Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 13:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Excursion en minibus à la découverte des fresques médiévales du Bourbonnais secret Verneuil, Saulcet, Louchy-Montfand, Taxat-Senat et Charroux, commentée par la présidente des Églises Peintes.

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RDV à l’Office de Tourisme Val de Sioule 29 rue Marcellin-Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

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English :

Minibus tour to discover the medieval frescoes of the hidden Bourbonnais region: Verneuil, Saulcet, Louchy-Montfand, Taxat-Senat, and Charroux, led by the president of the “Églises Peintes” association.

L’événement Excursion Bourbonnais secret Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule