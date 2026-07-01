Excursion Bourbonnais secret RDV à l’Office de Tourisme Val de Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule
dimanche 19 juillet 2026 · RDV à l'Office de Tourisme Val de Sioule · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Excursion Bourbonnais secret
RDV à l’Office de Tourisme Val de Sioule 29 rue Marcellin-Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Excursion en minibus à la découverte des fresques médiévales du Bourbonnais secret Verneuil, Saulcet, Louchy-Montfand, Taxat-Senat et Charroux, commentée par la présidente des Églises Peintes.
.
RDV à l’Office de Tourisme Val de Sioule 29 rue Marcellin-Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Minibus tour to discover the medieval frescoes of the hidden Bourbonnais region: Verneuil, Saulcet, Louchy-Montfand, Taxat-Senat, and Charroux, led by the president of the “Églises Peintes” association.
L’événement Excursion Bourbonnais secret Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier)
- Théâtre Arsenic et Vieilles Dentelles Théâtre de Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule 15 juillet 2026
- Pêche au coup Les pieds dans l’eau Rendez-vous à l’Office de Tourisme Saint-Pourçain-sur-Sioule 16 juillet 2026
- Tournoi de Pétanque SCSP Saint-Pourçain-sur-Sioule 17 juillet 2026
- Festival Musiques Vivantes Vivaldi e Venezia Saint-Pourçain-sur-Sioule 18 juillet 2026
- Brocante et Collections Saint-Pourçain-sur-Sioule 19 juillet 2026