Tournoi de Pétanque SCSP Saint-Pourçain-sur-Sioule
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tournoi de Pétanque SCSP
Stade de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Tournoi de pétanque organisé par le SCSP ! Nombreux lots à gagner, meilleure équipe femmes et enfants récompensées, concours de tir de précision. Buvette et restauration sur place. Venez jouer !
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Stade de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 59 74 91
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English :
Pétanque tournament organized by the SCSP! Lots of prizes to be won, with awards for the best women’s and children’s teams, and an accuracy shooting contest. Refreshments and food available on site. Come play!
L’événement Tournoi de Pétanque SCSP Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule
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