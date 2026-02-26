Pêche au feeder à l’étang de Gouzolles Rendez-vous à l’Office de Tourisme Saint-Pourçain-sur-Sioule
Pêche au feeder à l’étang de Gouzolles Rendez-vous à l’Office de Tourisme Saint-Pourçain-sur-Sioule mercredi 5 août 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Pêche au feeder à l’étang de Gouzolles
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 29 rue Marcelin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Pêche technique et ludique à grande distance une cage amorcée près de l’hameçon dépose l’attractant sur une cible précise. Précision, finesse et efficacité redoutable… elle deviendra vite votre pêche favorite !
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Rendez-vous à l’Office de Tourisme 29 rue Marcelin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
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English :
Technical and fun fishing at long distance: a baited cage close to the hook deposits the attractant on a precise target. Precision, finesse and fearsome efficiency? it’s sure to become your favorite catch!
L’événement Pêche au feeder à l’étang de Gouzolles Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Val de Sioule
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