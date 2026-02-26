Pêche au feeder à l’étang de Gouzolles Rendez-vous à l’Office de Tourisme Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Pêche au feeder à l’étang de Gouzolles

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 29 rue Marcelin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Pêche technique et ludique à grande distance une cage amorcée près de l’hameçon dépose l’attractant sur une cible précise. Précision, finesse et efficacité redoutable… elle deviendra vite votre pêche favorite !

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Rendez-vous à l’Office de Tourisme 29 rue Marcelin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

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English :

Technical and fun fishing at long distance: a baited cage close to the hook deposits the attractant on a precise target. Precision, finesse and fearsome efficiency? it’s sure to become your favorite catch!

L’événement Pêche au feeder à l’étang de Gouzolles Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Val de Sioule