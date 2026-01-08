Festival viticole et gourmand Saint-Pourçain-sur-Sioule
Festival viticole et gourmand Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 14 août 2026.
Festival viticole et gourmand
Aire viticole du St Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-23
2026-08-14
20ème édition du festival viticole et gourmand sur le territoire du St-Pourçain. 9 jours de fêtes a travers le territoire du St-Pourçain pour la mise en avant du terroir, de la gastronomie et des vins de St-Pourçain
Aire viticole du St Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 95 86 77 contact@festigo.fr
20th edition of the St-Pourçain wine and food festival. 9 days of festivities across the St-Pourçain region to showcase the terroir, gastronomy and wines of St-Pourçain
L’événement Festival viticole et gourmand Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-01-04 par Office de tourisme Val de Sioule