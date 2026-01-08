Festival viticole et gourmand Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival viticole et gourmand

Aire viticole du St Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-23

20ème édition du festival viticole et gourmand sur le territoire du St-Pourçain. 9 jours de fêtes a travers le territoire du St-Pourçain pour la mise en avant du terroir, de la gastronomie et des vins de St-Pourçain

Aire viticole du St Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 95 86 77 contact@festigo.fr

English :

20th edition of the St-Pourçain wine and food festival. 9 days of festivities across the St-Pourçain region to showcase the terroir, gastronomy and wines of St-Pourçain

