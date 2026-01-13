Fête du chien Saint-Pourçain-sur-Sioule
Fête du chien Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 6 juin 2026.
Fête du chien
Île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
2026-06-06 2026-06-07
Journée découverte , initiation aux diverses activités avec son animal , agility , éducation , recherche, cani cross , parcours d’obstacles ….
Île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 01 24 83 sosanimallier@outlook.fr
English :
Discovery day, introduction to various activities with your pet, agility, training, research, cani cross, obstacle course ….
L’événement Fête du chien Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Val de Sioule