Fête du chien

Île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Journée découverte , initiation aux diverses activités avec son animal , agility , éducation , recherche, cani cross , parcours d’obstacles ….



Île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 01 24 83 sosanimallier@outlook.fr

English :

Discovery day, introduction to various activities with your pet, agility, training, research, cani cross, obstacle course ….

L’événement Fête du chien Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Val de Sioule