Don de sang Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule

Don de sang

Salle Bernard Coulon 31 Rue de Champ Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:30:00

fin : 2026-03-18 19:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-03-18

Un geste simple et précieux peut sauver des vies. Rejoignez-nous pour cette collecte de sang et participez à la solidarité vitale. Se munir d’une pièce d’identité.

Ne pas venir à jeun.

.

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A simple and precious gesture can save lives. Join us for this blood drive and take part in vital solidarity. Please bring proof of identity.

Do not come on an empty stomach.

L’événement Don de sang Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Val de Sioule