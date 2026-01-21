Triathlon de la sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Relevez le défi du triathlon dans un cadre naturel exceptionnel ! Plusieurs formats pour tous les niveaux, des jeunes de 6 ans aux adultes confirmés. Natation en piscine et parcours vélo/course à pied. Ambiance sportive garantie !

.

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 99 55

English :

Take up the triathlon challenge in an exceptional natural setting! Several formats for all levels, from 6-year-olds to experienced adults. Swimming in the pool and cycling/running courses. A sporting atmosphere guaranteed!

