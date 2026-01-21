Triathlon de la sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule
Triathlon de la sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 28 juin 2026.
Triathlon de la sioule
Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Relevez le défi du triathlon dans un cadre naturel exceptionnel ! Plusieurs formats pour tous les niveaux, des jeunes de 6 ans aux adultes confirmés. Natation en piscine et parcours vélo/course à pied. Ambiance sportive garantie !
Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 99 55
English :
Take up the triathlon challenge in an exceptional natural setting! Several formats for all levels, from 6-year-olds to experienced adults. Swimming in the pool and cycling/running courses. A sporting atmosphere guaranteed!
