Culture d’été Afterwork Saint-Pourçain-sur-Sioule
Culture d’été Afterwork Saint-Pourçain-sur-Sioule jeudi 4 juin 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Culture d’été Afterwork
Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Accordez-vous une parenthèse musicale et profitez d’un moment convivial à partager en famille ou entre amis. Une buvette sera tenue sur place par une association locale pour accompagner cet instant.
Repli si mauvais temps.
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Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73
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English :
Treat yourself to a musical interlude and enjoy a convivial moment to share with family and friends. A refreshment bar will be set up on site by a local association.
Fallback in case of bad weather.
L’événement Culture d’été Afterwork Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme Val de Sioule
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