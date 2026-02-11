Saint-Pourçain-sur-Sioule

Culture d’été Afterwork

Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Accordez-vous une parenthèse musicale et profitez d’un moment convivial à partager en famille ou entre amis. Une buvette sera tenue sur place par une association locale pour accompagner cet instant.



Repli si mauvais temps.

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Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

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English :

Treat yourself to a musical interlude and enjoy a convivial moment to share with family and friends. A refreshment bar will be set up on site by a local association.



Fallback in case of bad weather.

L’événement Culture d’été Afterwork Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme Val de Sioule