Soirée quiz karaoké au Jajasioule Jajasioule Saint-Pourçain-sur-Sioule
Soirée quiz karaoké au Jajasioule Jajasioule Saint-Pourçain-sur-Sioule jeudi 21 mai 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Soirée quiz karaoké au Jajasioule
Jajasioule 1 Quai de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 23:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Participez à une soirée quiz karaoké au Jajasioule, une occasion de se divertir et de célébrer le mois de l’Europe dans l’Allier.
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Jajasioule 1 Quai de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 09 99
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English :
Join us for a karaoke quiz night at Jajasioule, an opportunity to have fun and celebrate Europe Month in the Allier region.
L’événement Soirée quiz karaoké au Jajasioule Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Val de Sioule
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