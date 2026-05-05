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Soirée quiz karaoké au Jajasioule Jajasioule Saint-Pourçain-sur-Sioule

Soirée quiz karaoké au Jajasioule Jajasioule Saint-Pourçain-sur-Sioule jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Jajasioule

Adresse : 1 Quai de la Ronde

Ville : 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Département : Allier

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Soirée quiz karaoké au Jajasioule

Jajasioule 1 Quai de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 23:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Participez à une soirée quiz karaoké au Jajasioule, une occasion de se divertir et de célébrer le mois de l’Europe dans l’Allier.
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Jajasioule 1 Quai de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 09 99 

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English :

Join us for a karaoke quiz night at Jajasioule, an opportunity to have fun and celebrate Europe Month in the Allier region.

L’événement Soirée quiz karaoké au Jajasioule Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Val de Sioule

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