Concert d’orgue Saint-Pourçain-sur-Sioule
Concert d’orgue Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 9 mai 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Concert d’orgue
Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concert d’orgue avec les classes d’orgue de Clermont-Ferrand, Vichy, Moulins. Au programme, des œuvres de Bach, Brahms, Boëllmann, Dupré, Gigout, Reger.
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Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 76 79 70
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English :
Organ concert with organ classes from Clermont-Ferrand, Vichy and Moulins. Program includes works by Bach, Brahms, Boëllmann, Dupré, Gigout and Reger.
L’événement Concert d’orgue Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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