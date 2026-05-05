Promenade européenne à Saint-Pourçain-sur-Sioule Hôtel de Ville Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Promenade européenne à Saint-Pourçain-sur-Sioule

Hôtel de Ville 11 Pl. du Maréchal Foch Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Rejoignez EUROPE DIRECT Allier pour une promenade européenne commentée afin de découvrir le rôle de l’Union européenne dans votre environnement familier.

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Hôtel de Ville 11 Pl. du Maréchal Foch Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 16 50 europedirect@allier.fr

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English :

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L’événement Promenade européenne à Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Val de Sioule