Initiation gratuite au golf Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Initiation gratuite au golf

Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une belle occasion pour les visiteurs comme pour les habitants de découvrir le golf dans un cadre convivial, au cœur des vignobles de Saint-Pourçain.

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Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 37 04 27 golfdesaintpourcain@gmail.com

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English :

A great opportunity for visitors and locals alike to discover golf in a friendly setting, in the heart of the Saint-Pourçain vineyards.

L’événement Initiation gratuite au golf Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Val de Sioule