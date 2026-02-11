Initiation gratuite au golf Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule
Initiation gratuite au golf Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 6 juin 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Initiation gratuite au golf
Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Une belle occasion pour les visiteurs comme pour les habitants de découvrir le golf dans un cadre convivial, au cœur des vignobles de Saint-Pourçain.
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Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 37 04 27 golfdesaintpourcain@gmail.com
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English :
A great opportunity for visitors and locals alike to discover golf in a friendly setting, in the heart of the Saint-Pourçain vineyards.
L’événement Initiation gratuite au golf Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Val de Sioule
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