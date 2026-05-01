Pierre Guicquéro Quartet Saint-Pourçain-sur-Sioule
Pierre Guicquéro Quartet Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 29 mai 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Pierre Guicquéro Quartet
Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Jazz, swing et bonne humeur ! Initiation lindy hop, démonstration et concert du Pierre Guicquéro Quartet. Crêpes et buvette sur place. Une soirée jazz à ne pas rater !
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Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37
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English :
Jazz, swing and fun! Lindy hop initiation, demonstration and concert by the Pierre Guicquéro Quartet. Pancakes and refreshments on site. A jazz evening not to be missed!
L’événement Pierre Guicquéro Quartet Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Val de Sioule
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