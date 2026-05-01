Saint-Pourçain-sur-Sioule

Visitez Saint-Pourçain Histoires et gourmandises de Saint-Pourçain

Place Maréchal Foch, devant la mairie Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-28 2026-06-18 2026-06-25

Plongez dans le Saint-Pourçain médiéval histoire, patrimoine monastique et savoir-faire viticoles. Rencontrez vignerons et producteurs locaux pour une expérience gourmande et authentique !

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Place Maréchal Foch, devant la mairie Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

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English :

Immerse yourself in medieval Saint-Pourçain: history, monastic heritage and wine-making know-how. Meet local winemakers and producers for an authentic gourmet experience!

L’événement Visitez Saint-Pourçain Histoires et gourmandises de Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Val de Sioule