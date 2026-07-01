Concert Rock Spartak X Qui l’eut cru? Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Concert Rock Spartak X

Qui l’eut cru? 13 place Maréchal Foch Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le groupe Spartak X enflamme la Place de la Mairie pour un concert rock énergique ! Organisé par la Cave Qui l’eut Cru, bar à vins, avec restauration possible sur place.

.

Qui l’eut cru? 13 place Maréchal Foch Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 43 34 cavequileutcru@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The band Spartak X is set to rock the Town Hall Square with an energetic rock concert! Organized by La Cave Qui l’eut Cru, a wine bar, with food available on site.

L’événement Concert Rock Spartak X Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule