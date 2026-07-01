Concert Rock Spartak X Qui l’eut cru? Saint-Pourçain-sur-Sioule
vendredi 31 juillet 2026 · Qui l'eut cru? · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Concert Rock Spartak X
Qui l’eut cru? 13 place Maréchal Foch Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le groupe Spartak X enflamme la Place de la Mairie pour un concert rock énergique ! Organisé par la Cave Qui l’eut Cru, bar à vins, avec restauration possible sur place.
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Qui l’eut cru? 13 place Maréchal Foch Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 43 34 cavequileutcru@gmail.com
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English :
The band Spartak X is set to rock the Town Hall Square with an energetic rock concert! Organized by La Cave Qui l’eut Cru, a wine bar, with food available on site.
L’événement Concert Rock Spartak X Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule
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