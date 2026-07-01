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Concert Rock Spartak X Qui l’eut cru? Saint-Pourçain-sur-Sioule

vendredi 31 juillet 2026 · Qui l'eut cru? · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Qui l'eut cru?
Adresse
13 place Maréchal Foch
Ville
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Département
Allier
Tarif

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Concert Rock Spartak X

Qui l’eut cru? 13 place Maréchal Foch Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le groupe Spartak X enflamme la Place de la Mairie pour un concert rock énergique ! Organisé par la Cave Qui l’eut Cru, bar à vins, avec restauration possible sur place.
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Qui l’eut cru? 13 place Maréchal Foch Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 43 34  cavequileutcru@gmail.com

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English :

The band Spartak X is set to rock the Town Hall Square with an energetic rock concert! Organized by La Cave Qui l’eut Cru, a wine bar, with food available on site.

L’événement Concert Rock Spartak X Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule

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