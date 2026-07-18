Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

La Bodega, Festival Viticole et Gourmand

Île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-15

Partagez un verre de Saint-Pourçain à La Bodega ! Ambiance musicale, restauration et dégustation tous les soirs, sur l’Île de la Ronde. Le rendez-vous incontournable des festivaliers ! menus disponibles sur www.scsp-general.fr

.

Île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 99 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a glass of Saint-Pour%E7ain %E0 La Bodega! Live music, dining, and wine tastings every evening on the %CEle de la Ronde. The must-visit spot for festivalgoers! Menus available at www.scsp-general.fr

L’événement La Bodega, Festival Viticole et Gourmand Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Val de Sioule