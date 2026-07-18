La Bodega, Festival Viticole et Gourmand Saint-Pourçain-sur-Sioule
samedi 15 août 2026 · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
La Bodega, Festival Viticole et Gourmand
Île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-15
Partagez un verre de Saint-Pourçain à La Bodega ! Ambiance musicale, restauration et dégustation tous les soirs, sur l’Île de la Ronde. Le rendez-vous incontournable des festivaliers ! menus disponibles sur www.scsp-general.fr
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Île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 99 55
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English :
Come enjoy a glass of Saint-Pour%E7ain %E0 La Bodega! Live music, dining, and wine tastings every evening on the %CEle de la Ronde. The must-visit spot for festivalgoers! Menus available at www.scsp-general.fr
L’événement La Bodega, Festival Viticole et Gourmand Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Val de Sioule
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