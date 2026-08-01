Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Le Trésor du Festival, chasse au trésor

Départ depuis le kiosque sur les cours Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-22 2026-08-23

Une chasse au trésor gratuite pour les enfants dès 6 ans ! Arpentez le centre historique de Saint-Pourçain à la recherche d’énigmes pour trouver le code du coffre-fort du festival. Sans inscription !

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Départ depuis le kiosque sur les cours Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A free treasure hunt for kids ages 6 and up! Explore the historic center of Saint-Pourçain in search of clues to crack the code to the festival’s safe. No registration required!

L’événement Le Trésor du Festival, chasse au trésor Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Val de Sioule