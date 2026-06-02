Vichy Jazz Band Grand concert à Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule
Vichy Jazz Band Grand concert à Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 21 août 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Vichy Jazz Band Grand concert à Saint-Pourçain
Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le Vichy Jazz Band clôture son stage d’été avec un grand concert ouvert à tous ! Une soirée jazz de haut vol à ne pas manquer, portée par des musiciens passionnés venus de toute la région.
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Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 27 00 chrisro.coursol@orange.fr
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English :
The Vichy Jazz Band closes its summer workshop with a grand concert open to all! A not-to-be-missed evening of high-flying jazz, performed by passionate musicians from all over the region.
L’événement Vichy Jazz Band Grand concert à Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule
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