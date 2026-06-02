Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vichy Jazz Band Grand concert à Saint-Pourçain

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le Vichy Jazz Band clôture son stage d’été avec un grand concert ouvert à tous ! Une soirée jazz de haut vol à ne pas manquer, portée par des musiciens passionnés venus de toute la région.

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Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 27 00 chrisro.coursol@orange.fr

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English :

The Vichy Jazz Band closes its summer workshop with a grand concert open to all! A not-to-be-missed evening of high-flying jazz, performed by passionate musicians from all over the region.

L’événement Vichy Jazz Band Grand concert à Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule