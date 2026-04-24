Concert du Vichy Jazz Band, Festival Viticole & Gourmand Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule
vendredi 21 août 2026 · Salle Bernard Coulon · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Concert du Vichy Jazz Band, Festival Viticole & Gourmand
Salle Bernard Coulon Rue Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le Vichy Jazz Band, dirigé par Eric Pigeon, se produit à Saint-Pourçain-sur-Sioule ! Un concert plein d’énergie, buvette et petite restauration sur place, dans le cadre du Festival Viticole & Gourmand.
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Salle Bernard Coulon Rue Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 95 86 77 contact@festigo.fr
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English :
The Vichy Jazz Band, led by Eric Pigeon, is performing in Saint-Pourçain-sur-Sioule! An energetic concert, with a bar and light refreshments available on site, as part of the Wine & Gourmet Festival.
L’événement Concert du Vichy Jazz Band, Festival Viticole & Gourmand Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Val de Sioule
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